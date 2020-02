Bouchez gelooft nog in oplossing voor eind maart

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez gelooft nog dat er een oplossing voor de politieke crisis kan worden gevonden voor einde maart. Dat zei hij donderdag bij radiozender La Première.

De missie van de twee nieuwe opdrachthouders, Patrick Dewael en Sabine Laruelle, is volgens Bouchez verbinding te zoeken en te temporiseren, na de spanning tussen PS en CD&V van de afgelopen dagen. De politieke realiteit laat volgens hem niet toe om een centrumrechtse of een centrumlinkse regering te vormen. Er moet dus een oplossing in het centrum worden gezocht. “PS en N-VA deze legislatuur samen in een regering, dat is voorbij”, zei Bouchez. “Ik ben het niet die dat heeft gezegd, Koen Geens heeft het gezegd.” Maar ook daarna blijven er volgens Bouchez nog meerdere varianten mogelijk.

Bij Bel-RTL herhaalde MR-minister Philippe Goffin nog eens dat zijn partij geen voorstander is van vervroegde verkiezingen. Ook een noodregering zou volgens hem een mislukking zijn.

LEES OOK. De keuze van de koning: waarom Patrick Dewael en Sabine Laruelle niet de grote doorbraak zullen brengen en wie de touwtjes echt in handen heeft