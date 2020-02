“Bepaalde volkeren moeten worden uitgeroeid”: het gedachtegoed van de vermeende dader van schietpartijen Hanau

Verwarde complottheorieën, een boodschap aan de Amerikanen en een racistisch betoog. Tobias R. (43), de vermoedelijke dader van de racistische moordpartij in Duitsland, liet voor zijn dood een brief en video achter waarin hij de feiten opbiecht en zijn radicaalrechts gedachtegoed uit de doeken doet. Rustig en beredeneerd, maar tegelijk ook erg extreem. “Bepaalde volkeren zouden moeten worden uitgeroeid.”

Kort nadat de Duitse politie het lichaam van de vermoedelijke dader Tobias R. (43) van de aanslag in Hanau aantrof in zijn woning, ontdekten ze ook vrij snel het motief voor zijn misdaden. Enkele dagen voor de feiten had hij namelijk een video op YouTube gepubliceerd. In die video sprak de Duitser in vloeiend Engels onder meer een “persoonlijke boodschap aan alle Amerikanen.”

De video, die donderdagochtend nog tijdelijk op internet terug te vinden was, werd opgenomen in zijn persoonlijke appartement, een keurige woning. In zijn betoog zegt Tobias R. onomwonden dat er ondergrondse militaire voorzieningen bestaan in de Verenigde Staten “waar kinderen mishandeld en vermoord worden.” De duivel zou er ook vereerd worden, zegt hij. “Het is tijd dat de Amerikaanse burgers nu dringend wakker worden tegen die situatie in opstand komen.”

De plek waar Tobias R. donderdagochtend toesloeg. Foto: AFP

Een verklaring voor die complottheorieën lijkt hij evenwel niet te geven. Opmerkelijk: de video bevat geen verwijzing naar de aanslag die hij donderdagochtend zou plegen, waarbij elf mensen om het leven kwamen. Onder het filmpje publiceerde hij wel een link naar zijn persoonlijke homepage, waar Tobias R. ook veel informatie over zichzelf onthult. Hij was 43 jaar oud en afkomstig uit Hanou zelf. Hij liep daar school en nadat hij zijn burgerdienst voltooide, zou hij stage gelopen hebben als bankier en later zou hij bedrijfskunde in Bayreuth hebben gestudeerd.

Op de homepage ook enkele video’s die soms een uur duurden. Hij postte ook verschillende documenten, waarin hij allerminst wegstak dat hij er racistische ideeën op nahield.

Opvallend: Tobias R. spreekt altijd zeer kalm en gestructureerd in zijn video’s. Het wijst op zijn goede voorbereiding, ook al komen de complottheorieën bijzonder warrig over. Zo zegt hij onder meer dat hij gevolgd werd door een geheime dienst en dat mensen zijn “gedachten konden stelen”.

Volgens Duitse terreurexperts heeft Tobias R. duidelijk “een eigen ideologie gecreëerd uit verschillende verhalen”. Maar wat opvalt: “Hij maakt geen geheim van het feit dat hij vijandig staat tegenover buitenlanders. Hij beschouwt het Duitse ras als superieur en drukt tegelijkertijd zijn haat uit voor hele volkeren, met name moslims”, zegt terreurexpert Peter Neumann.

De politie takelt de BMW van de vermoedelijke schutter. Foto: EPA-EFE

Ook opmerkelijk: de Duitser lijkt een vijandige houding te koesteren tegenover vrouwen. Zo schrijf hij dat hij nog nooit een vrouw heeft gehad en dat hij daar de afgelopen achttien jaar bewust voor heeft gekozen.

Een buurman van Tobias R. vertelde aan Duitse media dat er weinig op hem aan te merken viel. “Een volledig onopvallend en normaal figuur leek hij”.