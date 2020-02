Bonobobaby in Planckendael is meisje, publiek mag naam kiezen

De bonobobaby die eind vorig jaar ter wereld kwam in Zoo Planckendael, is een meisje. Dat heeft het Mechelse dierenpark donderdag bekendgemaakt. Nu het geslacht bekend is, kan de baby ook een naam krijgen. De verzorgers selecteerden twee opties waaruit het publiek mag kiezen via een stemming op de Facebookpagina van Planckendael.

Met de nieuwe telg erbij telt de bonobogroep in Planckendael nu acht vrouwen en zes mannen. Bij bonobo’s zwaaien vrouwen de plak en blijven zonen hun hele leven bij hun moeder wonen. Dierentuinen respecteren die gezinsstructuur en verhuizen dochters naar een andere dierentuin wanneer ze ongeveer acht jaar oud zijn. Dat zal dus ook met deze baby gebeuren.

Namen uit het Lingala

De baby van mama Djanoa moet nu nog een naam krijgen. De verzorgers kozen twee namen in het Lingala, de voertaal in de streek waar bonobo’s in het wild leven. Het publiek mag nu kiezen of het Ulu (“tweede dochter”) wordt, dan wel Unabii (“de voorspelling”). De naam moest sowieso met een ‘U’ beginnen, zoals bij alle dieren die in 2019 in Planckendael geboren werden.

Zoo Planckendael is internationaal stamboekhouder van de bonobo en Europees coördinator van het kweekprogramma voor de soort, die ernstig wordt bedreigd in het wild. In het Congolese regenwoud ten zuiden van de Congostroom komen naar schatting nog 30.000 tot 50.000 bonobo’s voor, maar ze lopen gevaar door stroperij, habitatverlies en ziektes. In Europa leven momenteel 133 bonobo’s in tien verschillende dierentuinen.