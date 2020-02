SP.A begint tour langs de Vlaamse markten

SP.A is donderdag aan een tour langs de Vlaamse markten begonnen. Volgens voorzitter Conner Rousseau betekent dat echter niet dat zijn partij zich voorbereidt op nieuwe verkiezingen. Hij wil de bevolking naar eigen zeggen vooral duidelijk gaan maken dat het genoeg is geweest met de stilstand.

Rousseau begon donderdag aan zijn ronde op de markt van Sint-Niklaas. Vrijdag is Leuven aan de beurt. Op Radio 1 ontkende hij donderdagochtend dat zijn partij daarmee een campagne in aanloop naar vervroegde verkiezingen op gang trekt. Maar: “Je bent daar altijd klaar voor als je stevig in je schoenen staat. SP.A staat er goed voor, er waait een nieuwe wind in de partij.”

In de aankondiging van zijn vijftiental marktbezoeken schrijft hij: “Na bijna 9 maanden stilstand hebben mensen het gehad met de politiek. Dat gaat niet vooruit en dat lost niks op. Dat denken ze vandaag en ze hebben gelijk. Daarom is het tijd om opnieuw vooruit te gaan met dit land. Met oplossingen die wél werken voor iedereen. En onze oplossingen leg ik graag uit, face to face. En waar kun je dat beter doen dan op een markt?”

Het initiatief van Rousseau wordt bij de andere partijen op monkellachen onthaald. “Een partijvoorzitter die markten doet om te vragen of de mensen het beu zijn? Misschien beter vragen: wie zijn ze beu?”, schrijft Leen Dierick van CD&V op Twitter. “Ik moet daar geen markten voor doen om het antwoord te weten.”