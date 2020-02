Blokker wordt Mega World, maar is angst voor ‘sterfhuis’ reëel? Eigenaar ontkent: “We gaan een vliegende start nemen, let maar op!”

Nu de 123 Belgische Blokkers overgenomen werden door de Nederlandse ondernemer Dirk Jan Bron reageren de bonden opgelucht, zij het op korte termijn. “Met Mega World hebben we werkzekerheid voor de komende 12 maanden, maar daarna houden we rekening met een sterfhuisconstructie.” Bij zo’n constructie worden de ongezondste delen van een onderneming in een apart bedrijf gestoken om het dan failliet te laten gaan.