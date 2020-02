Steeds meer basisscholen gebruiken kwaliteitstoetsen

Vorig schooljaar kozen 1.163 van de 1.315 katholieke basisscholen om de kwaliteit van hun onderwijs te toetsen met de gevalideerde toetsen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Dat is 15 procent meer dan in 2014, toen 1.014 scholen deelnamen. Met de resultaten van die toetsen kunnen scholen hun kwaliteitsbeleid opvolgen en aanscherpen. Naar schatting ruim 37.000 leerlingen vulden één of meer toetsen in. Dat meldt Katholiek Onderwijs Vlaanderen donderdag in een persbericht.

De populairste toetsen zijn wiskunde (96 procent) en Nederlands (95 procent). Ongeveer twee derde van de deelnemende scholen kozen ervoor hun leerlingen te testen op mens en maatschappij (68 procent) en wetenschappen en techniek (65 procent). De toets Frans werd voor het eerst aangeboden en werd door 86 procent van de scholen gebruikt. En 61 procent van de scholen koos voor de digitale toets.

Samen met de invoering van het nieuwe leerplan voor het basisonderwijs “Zin in leren! Zin in leven” biedt Katholiek Onderwijs Vlaanderen sinds vorig schooljaar zijn leden een evaluatiebox aan. De instrumenten in de evaluatiebox helpen de totale ontwikkeling van leerlingen in kaart te brengen. Om te werken aan de interne kwaliteitsontwikkeling vinden scholen er gevalideerde toetsen voor het einde van het basisonderwijs en gestandaardiseerde proeven, met een duidelijke koppeling naar het leerplan.