Leerplicht vanaf 5 jaar vanaf september in Franstalig onderwijs

Vanaf september geldt in het Franstalig onderwijs schoolplicht vanaf 5 jaar in plaats van de huidige 6 jaar. De regering van de Franse gemeenschap heeft donderdag een ontwerpdecreet in die zin goedgekeurd. Bedoeling is de slaagkansen van de leerlingen tijdens de verdere schoolloopbaan op te krikken.

De regering schikt zich op die manier naar een wetsvoorstel dat vorig jaar groen licht kreeg in de Kamer. Onderwijs is een bevoegdheid van de gemeenschappen, maar het federale niveau beslist over de leerplichtleeftijd en verlaagde die dus naar 5 jaar.

In Vlaanderen gaan bijna alle vijfjarigen al naar de kleuterschool. Het leeuwendeel doet dat zelfs al vanaf de instapleeftijd van 2,5 jaar. In de Franse gemeenschap gaat slechts 97 procent van de vijfjarigen naar school.

Leerproblemen detecteren

Vanaf september moeten alle vijfjarigen ingeschreven zijn in de derde kleuterklas. Door de lagere leeftijd moet het mogelijk zijn sneller leerproblemen te detecteren en op te lossen, de kinderen sneller schoolse gewoonten aan te leren en ervoor te zorgen dat ze de onderwijstaal beter onder de knie krijgen. Dat moet uiteindelijk de slaagkansen in het verdere onderwijs en nadien op de arbeidsmarkt helpen toenemen.

De regering plant vanaf maart een informatiecampagne om de nieuwe verplichting bekend te maken bij het brede publiek. Ouders van kinderen die dit schooljaar niet naar de kleuterschool gingen, zullen persoonlijk een brief in de bus krijgen.