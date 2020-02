Belgisch bedrijf meldt zich voor 4G-licentie

De overheid heeft mogelijk uitzicht op 15 miljoen euro extra inkomsten. Een Belgisch bedrijf toont interesse in spectrum voor een extra 4G-netwerk. Regulator BIPT lanceert daarom een veiling, zo meldt die in een persbericht.

Er is nog ruimte voor een extra aanbieder van 4G en een geïnteresseerd bedrijf heeft zich gemeld bij het BIPT. Welk bedrijf dat is, is niet duidelijk. Het kan niet een van de drie bestaande operatoren (Telenet, Proximus of Orange) zijn, want die kunnen wettelijk gezien geen spectrum meer bijkopen.

Omdat er interesse is, zal het BIPT het vrije stuk spectrum veilen. Het gaat om ruimte op de 2.6 GHz frequentieband, die vooral wordt gebruikt om dekking te bieden in dichtbevolkte gebieden. In de toekomst kan de band ook dienen voor het snellere 5G-netwerk. Er gelden geen dekkingsvoorwaarden.

Als de geïnteresseerde onderneming tot een effectieve koop overgaat, levert dat de overheid het minimumbedrag van 15 miljoen euro op. Als er nog geïnteresseerde partijen opdagen, kan die som door een opbod eventueel nog hoger uitkomen.