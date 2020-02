Onlinecursus voor huisartsen over ouderenmis(be)handeling

Domus Medica, het expertisecentrum voor huisartsengeneeskunde, heeft in opdracht van de Vlaamse overheid een onlinecursus over ouderenmis(be)handeling ontwikkeld. De module ‘Aanpak ouderenmis(be)handeling in de huisartsenpraktijk’ kan artsen helpen het vaak voorkomend, maar onderschat probleem te spotten en bespreekbaar te maken of aan te kaarten, zo meldt Domus Medica.

Het onderwerp van de module is niet alleen ouderenmishandeling maar ouderenmis(be)handeling, een begrip dat breder is en naast moedwillige mishandeling ook niet-opzettelijk onwenselijk gedrag omvat of geleidelijk ontspoorde zorg.

Ouderenmis(be)handeling komt vaak voor en kan een grote impact op de gezondheid en integriteit van oudere mensen hebben. Toch wordt vermoedelijk maar een klein deel van de gevallen herkend, zegt het expertisecentrum. Veel harde cijfers over Vlaanderen zijn er niet, maar tijdens een enquête bij vrouwelijke 60-plussers meldde maar liefst 32 procent een vorm van mis(be)handeling te hebben meegemaakt in de loop van de twaalf voorafgaande maanden. Psychische mishandeling (27,5 procent) werd het vaakst gerapporteerd, gevolgd door financieel misbruik (5,8 procent) en verwaarlozing (5,6 procent). Met de vergrijzing verwacht Domus Medica dat het fenomeen zal toenemen.

De module is gebaseerd op de richtlijn over de aanpak van ouderenmis(be)handeling die Domus Medica in 2013 ontwikkelde en vertrekt vanuit levensechte scenario’s. De module volgen duurt ongeveer een uur, waarna de arts een test kan afleggen.