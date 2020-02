Noodnummer 1722 voor de derde week op rij geactiveerd

Het KMI waarschuwde donderdagochtend al voor een regenzone die over ons land trekt en rukwinden tot 80 kilometer per uur of meer. Over het hele land geldt in de namiddag of avond een code geel. Hierdoor werd ook het noodnummer 1722 opnieuw geactiveerd.

Het is intussen al de derde week op rij dat het noodnummer 1722 wordt geactiveerd. Want na storm Ciara en Dennis krijgt ons land vandaag opnieuw te maken met stevige rukwinden. Volgens het KMI nemen de rukwinden in de loop van de dag toe en worden er pieken verwacht tegen de avond van 70 tot 80 kilometer per uur.