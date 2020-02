Het moet niet altijd een blinkende Rolls-Royce zijn: Mbaye Diagne gaat ook al (bak)fietsend door het leven

Op het veld in Jan Breydel is hij al een maanden spoorloos, maar ernaast blijft Mbaye Diagne (28) de gemoederen wel bedaren. Nu stelt op ludieke wijze “zijn nieuwe auto” voor.

Diagne verblijft in principe tot het einde van het seizoen bij Club Brugge. Hij wordt gehuurd van Galatasaray, maar maakte zich onmogelijk bij blauwzwart door onder het penaltyincident in de Champions League tegen PSG. Ondertussen onderhoudt Diagne wel opnieuw zijn conditie in het Brugse Belfius Basecamp. Zijn ploegmaats bereiden zich voor op heenwedstrijd in de zestiende finales van de Europa League, vanavond komt Manchester United op bezoek.

“Mijn nieuwe auto! Wie houdt ons tegen?”, grapt de wispelturige aanvaller op Instagram.