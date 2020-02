Bölöni voor geladen trip naar Sclessin: “Geroep van de Standard-fans zal de match niet beïnvloeden”

Antwerp trekt zaterdagavond (18u) naar Standard, voor de laatste kraker in een reeks van vijf topmatchen. Na drie competitieduels zonder zege hoopt Laszlo Bölöni dat zijn ploeg de drive van voordien terugvindt.

“Nog twee dagen om alles in gereedheid te brengen.” Met die bedenking sloot Bölöni donderdagochtend zijn persbabbel af. “Soms heb je nu eenmaal meer tijd nodig om spelers en staf weer op te laden voor een wedstrijd.” Noem het gerust mentale vermoeidheid. De start van 2020 was pittig, met naast vijf competitieduels ook twee bekerwedstrijden én twee oefenduels. Voorbije dinsdag laste de Great Old nog een oefenwedstrijd tegen Lierse Kempenzonen, uit de Eerste Amateurklasse, in. “Omdat veel spelers weinig of niet aan de bak komen”, verduidelijkte Bölöni. “Martin Hongla keerde terug uit ziekte (malaria, red.) Ava Dongo en Davor Matijas wilde ik aan het werk zien en Steven Defour kon wat extra matchritme gebruiken. Niet vergeten dat hij in twee jaar tijd nauwelijks heeft gespeeld.”

Steven Defour deed matchritme op tegen Lierse Kempenzonen Foto: GMAX AGENCY

Keuzestress

Aan keuzeopties geen gebrek, al zeker niet centraal achterin. Junior Pius werkt na zijn kruisbandblessure hard aan zijn comeback. Abdoulaye Seck speelde sterk tegen Genk en Charleroi, maar ziet Wesley Hoedt terugkeren uit blessure. “Ik vond Seck goed tegen Charleroi, maar dat gold evenzeer voor Dino (Arslanagic, red.). Wesley is in mijn ogen een titularis. Drie centrale verdedigers, dan maar?”, kon er bij Bölöni een grapje af.

In aanvallend opzicht heeft de Antwerp-coach meer zorgen. Gouden Stier Mbokani scoorde in zeven competitiematchen slechts één keer. “Of hij moe is door de opeenstapeling van matchen? Neen, dat denk ik niet. Hij zit in een mindere periode, maar dat geldt ook voor de ploeg in zijn geheel. Als de rest onder zijn niveau presteert, is het niet onlogisch dat ook Dieu minder vlot scoort. We hebben er gewoon enkele moeizame wedstrijden opzitten. Hopelijk keert het tij snel.”

Vurige Stede

Op Sclessin kan Mbokani altijd wat meer. Dat zal nodig zijn. Na de jongste bekerontmoeting krijgt Antwerp ongetwijfeld een warm welkom in de Vurige Stede. Midden december knikkerde de Great Old de Rouches uit de Croky Cup. Lamkel Zé stak in de slotminuten het vuur aan de lont door het thuispubliek te jennen, waarna de poppetjes aan het dansen gingen. “We beseffen dat de Standard-fans zullen roepen en tieren, maar het zal de match niet beïnvloeden, schat ik. De tegenstander wordt er nooit op enthousiasme onthaald. Dat is nergens zo, ook niet op de Bosuil.