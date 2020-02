Portugese international Carriço verlaat Spanje voor avontuur in China

De Portugese verdediger Daniel Carriço (31) verlaat na bijna zeven jaar het Spaanse FC Sevilla voor het Chinese Wuhan Zall.

De centrale verdediger speelde 167 officiële wedstrijden voor Sevilla. Dit seizoen kwam hij er echter niet verder dan elf wedstrijden, al werd hij wel deels afgeremd door kwetsuren.

Wuhan Zall is de belangrijkste voetbalclub van Wuhan, de Chinese stad in het epicentrum van het coronavirus. Door die epidemie werd de start van de Chinese Super League reeds uitgesteld. Wuhan Zall traint dan ook sinds 29 januari al in het Spaanse San Roque en zou daar nog tot begin volgende week blijven.