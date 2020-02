China overweegt subsidies voor elektrische wagens te verlengen na afnemende verkoop

China overweegt om de subsidies te verlengen die het land toekent voor de aankoop van een elektrisch voertuig. Dat moet de verkoop in ‘s werelds grootste markt weer aanzwengelen, zo meldt het persagentschap Bloomberg op gezag van ingewijden.

Beleidsmakers in China bekijken de mogelijkheid voor een verlenging van de subsidies, nadat de verkoop van nieuwe elektrische wagens in China op jaarbasis voor het eerst afneemt. De daling kwam er nadat de regering in juli het mes zette in de subsidies, om de industrie te stroomlijnen en haar minder afhankelijk te maken van staatssteun.

Geen garantie voor verlenging

De gesprekken over de subsidies zouden al aan de gang geweest zijn voor de uitbraak van het coronavirus, dat nog meer druk gezet heeft op de autosector, door een stilvallende productie en mensen die wegblijven uit de showrooms.

Volgens de bronnen zou er evenwel geen garantie zijn dat de subsidies verlengd worden. Normaal gezien doven ze eind dit jaar uit. China voerde de subsidies voor elektrische wagens tien jaar geleden in en ze speelden een belangrijke rol om van de Chinese markt de grootste ter wereld te maken. Ze konden oplopen tot 60.000 yuan (7.915 euro) op de prijs van een auto, en vaak kwamen daar nog extra aanmoedigingsmaatregelen van lokale overheden bij. Vandaag zouden de subsidies in China nog kunnen oplopen tot 25.000 yuan, afhankelijk van het rijbereik van de auto.