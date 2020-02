Dewael en Laruelle beloven absolute discretie

Kamervoorzitter Patrick Dewael en Senaatsvoorzitter Sabine Laruelle, de koninklijke opdrachthouders, beloven absolute discretie bij hun opdracht. Dat zeggen ze donderdag in een mededeling.

“Na de turbulenties van de afgelopen week, menen Patrick Dewael en Sabine Laruelle dat het wenselijk is om de rust te laten weerkeren”, laten de twee liberalen weten. “Zoals informateur Herman Vanderpoorten in 1981 zei, zullen wij ons voorts terugtrekken in het meest volslagen mutisme.”

De twee zullen voorlopig niet communiceren over hun opdracht, werkzaamheden en vorderingen. “Op deze manier wensen we opnieuw stappen vooruit te kunnen zetten in het vormen van een federale regering die ons land, haar burgers en ondernemingen nodig hebben.”