Samsung verontschuldigt zich voor mysterieuze boodschap

Samsung heeft zich donderdag verontschuldigd nadat het afgelopen nacht per ongeluk een alert had verstuurd naar duizenden van zijn smartphonegebruikers. Die kregen in de vroege ochtend een boodschap van Find My Mobile, met enkel het cijfer “1”.

Verschillende gebruikers klaagden op sociale media dat ze gewekt werden door het mysterieuze bericht, terwijl anderen vreesden dat hun telefoon gehackt werd. De klachten kwamen van over de hele wereld.

Samsung stuurde daarop verontschuldigingen de wereld in, met de boodschap dat het na een interne test de alert per ongeluk had verzonden naar een beperkt aantal gebruikers. Zij die de boodschap ontvangen hebben, kunnen die gewoon verwijderen zonder gevolg, luidde het.