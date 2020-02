Anderlecht onderneemt juridische stappen tegen daders van incidenten met voetzoekers

RSC Anderlecht heeft beslist om strafrechtelijke en burgerrechtelijke stappen te ondernemen tegen de persoon die de voetzoeker op het veld wierp tijdens de laatste thuiswedstrijd tegen Club Brugge. Ook zal de club hetzelfde doen tegen de persoon die vorige zaterdag de voetzoeker op het veld van KV Mechelen wierp.

De identiteit van beide daders is volgens de club gekend door de politiediensten. “RSC Anderlecht benadrukt dat de veiligheid van de fans, de spelers, de scheidsrechters, de stewards, media- en clubmedewerkers ten alle tijde gegarandeerd moet zijn. Het afsteken van pyrotechnisch materiaal hoort niet thuis in een voetbalstadion”, zo klinkt het in een mededeling.

Eerder kreeg paars-wit van de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) al een gedeeltelijke sluiting van de noordtribune in de thuismatch tegen Zulte Waregem (7 maart) en een boete van 5.000 euro voor de voetzoeker die naast doelman Simon Mignolet ontplofte in de topper tegen Club Brugge. Het gaat om de vakken N0, N1, N2, N3, N4, N5 en N6. “De club betreurt dat een grote meerderheid gestraft wordt voor het wangedrag van een kleine minderheid. Daarom heeft de directie beslist om zo veel mogelijk seizoenkaarthouders in de bewuste vakken de gelegenheid te geven om een andere plaats in het stadion te bekomen. Gezien de beperkte beschikbare capaciteit zal er, in overleg met de ordediensten, voorrang gegeven worden aan de fans die nooit betrokken geweest zijn met incidenten in het verleden.”