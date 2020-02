Rode Kruis mag “walgelijke campagne” niet meer gebruiken

Na de storm van kritiek op de nieuwe reclamecampagne van het Rode Kruis, die de Vlaming moest sensibiliseren over de voedselcrisis in Zuidelijk Afrika, heeft de Jury voor Ethische Praktijken besloten dat de campagne aangepast moet worden. Gebeurt dat niet, dan mag de campagne niet meer verspreid worden.

Voor de campagne koos Het Rode Kruis bewust voor een sterk beeld van een blanke man van middelbare leeftijd rug aan rug met een klein, zwart kind. Eén ding hebben ze gemeen: hun buik is opvallend rond. Bij de een is een overvloed aan eten de oorzaak, bij de ander is het net een tekort aan gezond eten. “Maar er is een oplossing voor elk probleem”, zegt het Rode Kruis in de campagnevideo.

Onterechte culpabilisering

Maar volgend de Jury voor Ethische Praktijken mist de beoogde metafoor zijn doel en is de campagne stigmatiserend ten aanzien van zwaarlijvige personen en zou het hun menselijke waardigheid aantasten. De boodschap zorgt volgens de Jury voor een veralgemening. En het zou het idee geven dat zwaarlijvige personen rechtstreeks verantwoordelijk moeten worden gesteld voor het probleem van hongersnood. Volgens de Jury worden deze mensen dus onterecht geculpabiliseerd.

Daarom heeft de Jury besloten dat de reclame aangepast of gewijzigd moet worden. Als dat niet gebeurt mag de campagne niet meer verspreid worden.