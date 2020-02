Bitse discussie in parlement over wagenpark Vlaamse regering: “Een minister heeft wagen met standing nodig, geen Toyota Corollo”

Bitsige discussie in parlement over wagenpark Vlaamse regering (samengesteld themabeeld) Foto: Photonews / Reuters

In het Vlaamse Parlement is het donderdag tot een bitsige discussie gekomen over het wagenpark van de ministers. PVDA-fractievoorzitter Jos D’haese stelde het aantal luxueuze wagens in vraag, minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) reageerde gepikeerd. “Een minister heeft een auto met standing nodig, in plaats van een Toyota Corollo”, klonk het.

Volgens PVDA-fractievoorzitter Jos D’haese is het ongehoord dat het wagenpark van de negen ministers uit 34 voertuigen bestaat, stuk voor stuk luxueuze, geleasde wagens. Daarom diende hij een parlementaire vraag in bij minister-president Jan Jambon (N-VA) om het erover te hebben. Door de afwezigheid van Jambon was het partijgenoot en oud-minister van Mobiliteit Ben Weyts die hem van antwoord mocht dienen.

D’haese stelt dat de maandelijkse leasingprijs van enkele ministeriële wagens hoger is dan het loon van heel wat Vlamingen. “Dat is toch niet normaal”, zei de jonge PVDA’er. Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans wees D’haese erop dat zijn oorspronkelijke, vooraf ingediende vraag wel anders getint was.

Toyota “Corollo”

Ook Weyts reageerde gepikeerd door de aanval uit linkse hoek. “U schildert ons af als profiteurs. (...) Stop met de waarheid te verdraaien”, klonk het. “Ik ben het er mee eens dat het luxewagens zijn. Maar ik denk dat je als minister, als je in contact treedt met regeringsleiders, staatshoofden, top-CEO’s, er dan toch sprake moet zijn van enige standing.”

Op de vraag of dat wel allemaal nodig is, heeft Weyts ook een antwoord klaar. “Ja, het kan dat we met de bus komen of een Toyota Corollo, dat zou kunnen. Uw groot inspirerend voorbeeld, de staatsleider in Noord-Korea, die komt zelfs met de trein. Dat is wel zijn eigen trein. Ik vind dat geen voorbeeld dus van u heb ik geen lessen te leren.” Tot groot jolijt van de meerderheid en het Vlaams Belang werd de discussie daarmee beëindigd.