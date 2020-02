IMF: Schuld Argentinië is “onhoudbaar”

De schuld van Argentinië “is onhoudbaar” en het land heeft kredietverstrekkers nodig om die draagbaar te maken. Dat zegt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) woensdag, dat er net een missie in Buenos Aires heeft op zitten.

“IMF-medewerkers geloven vandaag dat de schuld van Argentinië onhoudbaar is”, zei de internationale instelling in een verklaring. Ze roept op tot de bijdrage van obligatiehouders om “de schuldhoudbaarheid te helpen herstellen”.

Het IMF is van mening dat het primaire overschot (exclusief betaling van schulden) dat nodig is voor de Argentijnse staat om aan de verplichtingen te voldoen en de groei te stimuleren “politiek noch economisch haalbaar is”.

De schuld van Argentinië bedraagt meer dan 311 miljard dollar, of meer dan 90 procent van het bbp. Twee maanden na zijn aantreden zei de Argentijnse president Alberto Fernandez, een centrumlinkse peronist, dat de schuld van zijn land in de huidige staat niet kan worden terugbetaald. Hij riep het IMF en de schuldeisers van zijn land op om opnieuw te onderhandelen over de voorwaarden, het kapitaal en de rente op de schuld.

“De Argentijnse autoriteiten werken aan het verhelpen van de moeilijke economische en sociale situatie waarmee het land wordt geconfronteerd. Ze hebben een aantal beleidsmaatregelen geïmplementeerd om de toename van de armoede het hoofd te bieden en nemen maatregelen om de economie te stabiliseren”, voegt het Fonds toe. Het IMF is echter van mening is dat meer inspanningen nodig zijn om de inflatie te verminderen. De schuld en de mogelijkheid om rente terug te betalen “zijn aanzienlijk verslechterd in vergelijking met de laatste IMF-schuldduurzaamheidanalyse in juli 2019”.

Argentinië had in 2006 al zijn schuld aan het IMF terugbetaald. Maar de regering van de liberale Mauricio Macri (2015-2019) heeft in 2018 de grootste lening in de geschiedenis van het Fonds afgesloten voor 57 miljard dollar, waarvan 44 miljard al is betaald.