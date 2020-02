Poetin: “Rusland is België niet dat een heel jaar zonder regering kan”

In een eerste van een serie uitgebreide vraaggesprekken met het Russische staatspersbureau Tass is de Russische president Vladimir Poetin donderdag ingegaan op de verrassende regeringswissel van vorige maand en heeft hij daarbij ook naar de moeizame federale regeringsvorming in België verwezen.

Enkele weken geleden ruimde de regering van Dmitri Medvedev baan, wat voor de publieke opinie volkomen onverwacht was. Tegenover Tass zei Poetin dat die beslissing niet spontaan was genomen. Ze was “noch ongewoon noch onverwacht”, want de president heeft naar eigen zeggen het ontslag van Medvedev vooraf met hem besproken.

Met Medvedev had hij al jaren een “open, collegiale en vriendschappelijke relatie”, zegt Poetin. “Wij hebben geen geheimen voor elkaar.” Wanneer en waarom hij tot ontslag had beslist liet Poetin evenwel in het midden.

Nauwelijks enkele uren nadat het nieuws over het opstappen van Medvedev bekend was, benoemde de Russische president het relatief onbekende hoofd van de belastingsdienst Michail Misjoestin als premier.

Poetin vertelt deze beslissing snel te hebben moeten nemen om chaos te vermijden. “Men mag daarmee niet rommelen. Rusland is België niet dat een heel jaar zonder een regering kan”, zei de Kremlinchef.