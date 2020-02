Legionella vastgesteld bij brandweer

Melle - De douches in de brandweerkazerne zijn gesloten nadat de legionellabacterie werd aangetroffen. De brandweermannen zullen zich komende tijd in een externe container douchen. “We hebben onmiddellijk actie ondernomen”, klinkt het.

De brandweermannen zullen naast vuur de komende tijd bacteriën bestrijden. De legionellabacterie werd aangetroffen in de doucheruimte. “We nemen geen risico’s”, zegt brandweerwoordvoerder Björn Bryon. “Er worden vaak metingen gedaan, daarbij werd een verhoogde waarde van de legionellabacterie ontdekt. De leidingen in de doucheruimte worden grondig gespoeld en er worden ook drie opeenvolgende metingen uitgevoerd. Daaruit zal blijken of de bacterie nog aanwezig is.” Nadien zullen maatregelen getroffen worden om zo de bacterie te voorkomen. “Onze mannen zullen zich tijdelijk douchen in een douchecontainer tot de bacterie verdwenen is.”