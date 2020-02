Jonge vroedkundige getuigt over verloskamer: “Ik was getuige van seksueel geweld, maar de enige die er een probleem van maakte”

Geweld in de verloskamer is taboe. Maar het komt zeker voor, en vaker dan gedacht, klaagt een pas afgestudeerde vroedvrouw aan. “Een arts voert een knip uit in de vagina zonder overleg met de vrouw, of duwt heel hard op haar buik om de bevalling te bespoedigen”, zegt Sophie Van Cauwelaert (21) uit Gent. Ze roept gynaecologen en vroedkundigen op elke medische handeling te bespreken.