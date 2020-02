Man die vorig jaar met wagen stoet Aalst inreed, gaat het nu “met een Lijn-bus doen”

Aalst - De man die vorig jaar met zijn wagen de carnavalsstoet in Aalst inreed, heeft op Facebook een bericht geplaatst waarin hij stelt “nu hetzelfde te doen met een bus". Burgemeester Christophe D’Haese liet alvast een proces-verbaal opmaken. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Aanleiding voor de Facebook-post van de man zou een fragment zijn dat tijdens de nieuwsuitzending van VTM getoond werd, in aanloop van de festiviteiten in de stad Aalst komend weekend. De man, die vorig jaar met zijn wagen met afgeplakte nummerplaten enkele meters op het parcours van de openingsstoet van het carnaval reed, richtte zich tot de burgemeester van de stad: “Dat de burgemeester maar braaf is of ik rijd er nu door met een Lijn-bus.”

Burgemeester Christophe D’Haese (N-VA) liet alvast een proces-verbaal opmaken. “Het parket is ook ingelicht”, zegt hij aan Het Laatste Nieuws. “Dit zijn bedreigingen en hier gaan we niet licht over.”

Het incident van vorig jaar zindert nog na bij de burgemeester. Toen brak even paniek uit nadat de man met zijn Citroën Saxo trachtte in te rijden op de carnavalsstoet. Omdat zijn nummerplaten afgeplakt waren, wekte het voertuig meteen argwaan bij feestvierders. De politie, die steevast massaal aanwezig is tijdens de stoet, kon direct ingrijpen. Het bleek om een oudere, verwarde man te gaan. Al zou hij toen ook in het bezit geweest zijn van een baseball bat en messen.

Volgens ooggetuigen was de man toen al de hele namiddag in de buurt van de stoet. Volgens D’Haese ging het toen zeker niet om terrorisme, eerder om een psychiatrische voorgeschiedenis die de man parten speelde. Aan de politie zou hij immers verklaard hebben dat hij “Aalst een lesje wou leren”.

“Hermetisch afgesloten” zone

Komende zondag, wanneer de stoet door de straten van Aalst trekt, worden 307 agenten opgetrommeld. De politie zal het parcours verkeersvrij maken, patrouilleren in de feestzone en ervoor zorgen dat de veiligheidszones bij de stoet en popverbranding gerespecteerd worden. Zoals vorige jaren komen er versperringen langs het parcours, maar dat wordt dit jaar “hermetisch afgesloten” met een zone die bestuurders enkel kunnen betreden na goedkeuring van een Veiligheidscel.