Dit wordt de start van krokusvakantie op Zaventem: drie uur vroeger komen door stiptheidsacties, dan foto's van aanslag "die iedereen vergeten is"

Zaventem - De luchthaven van Zaventem staat voor een dag van chaos. De politie zal er vrijdag acties voeren om het personeelstekort en gebrek aan middelen aan te klagen. “We gaan volgens het boekje werken en gezien het tekort aan personeel zullen de wachttijden daardoor makkelijk twee tot drie uur oplopen. Tenminste voor de mensen die buiten de Schengenzone reizen”, klinkt het bij de vakbonden.

De vrijdag voor de krokusvakantie is traditiegetrouw een ontzettend drukke dag voor de luchthaven, maar dat zal deze vrijdag nog veel grotere proporties aannemen. De politie op de luchthaven is het gebrek aan personeel en middelen beu en zal actie voeren.

“Iedereen die de Schengenzone in- of uitgaat, zal voorwerp zijn van een controle volgens het boekje. We zullen vingerafdrukken nemen en de paspoorten aan een grondige computercontrole onderwerpen. Hopelijk houden onze Windows-7-programma’s het uit of anders wordt de wachtrij nog langer”, zeggen de politiemensen.

“En daarnaast zullen er nog controles komen op de invalswegen naar de luchthaven. Verdachte personen zullen we aan de kant zetten”, aldus Aldo Houben van het NSPV. “Een en ander zal uiteraard voor vertragingen zorgen. Mensen die niet voor verrassingen willen komen te staan, komen beter een uurtje of drie eerder naar de luchthaven”.

Het politiepersoneel is het beu. “We zouden met 540 politiemensen moeten zijn, maar tellen maar goed 400 man. Onze computers zijn tot op de draad versleten. We zitten op houten keukenstoelen en terwijl het coronavirus stilaan de wereld in zijn greep kreeg, hadden we hier op de luchthaven niet eens ontsmettingsmiddel voor moesten we geconfronteerd worden met mensen die symptomen vertoonden. Onze hoofdcommissaris is dan zelf maar naar het Kruidvat gereden om wat handgel te kopen. Zo kan het echt niet verder”, klinkt het.

“We hebben door al die tekorten de middelen niet om terroristen het hoofd te bieden”, zeggen politiemensen. “Maar als we dat eens zeggen, vindt men ons oude zeuren en mensenpesters blijkbaar? Dat pikken we niet. Iedereen is blijkbaar het drama van 22 maart 2016 al vergeten, de aanslag waarbij 14 doden en 100 gewonden vielen. De veiligheid is nu zowat even ontoereikend als toen. Mensen die nadenken, zullen wel beseffen dat een veilige luchthaven belangrijk is, hopen we”, klinkt het bij politiemensen. “Om de burgers te herinneren aan het drama van toen zullen er ook foto’s van meteen na de aanslagen getoond worden door het politiepersoneel. Als trieste reminder en waarschuwing.”

De actie van morgen duurt tot vier uur. “Dan is de school uit en begint de echte uittocht pas goed. Zo hopen we de gezinnen te ontzien die op vakantie vertrekken. Bovendien zullen de acties reizigers binnen de Schengenzone niet of slechts minimaal treffen omdat die geen paspoortcontrole moeten ondergaan. We zien dan wel of er later nog meer acties volgen”.

