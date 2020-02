Ooggetuigen van dodelijke schietpartij in Duitsland: “Lichamen op de grond, overal bloed”

Tien doden, waaronder een zwangere vrouw, en verschillende gewonden: de tol van de schietpartij woensdagavond in het Duitse Hanau is zwaar. Twee ooggetuigen doen in de Turkse media hun verhaal: “Ik heb drie doden in mijn zaak. Hier stopt het woord en start het geweld.”

Muhammed B. vertelt vanop zijn ziekenbed zijn verhaal vertelt aan de Turkse zender ‘A Haber’. Hij zat woensdagavond in de ‘Arena Bar&Café’, de tweede plek die getroffen werd. “We wilden iets eten en hadden net besteld toen we schoten hoorden. Ik zag de man binnenkomen. Hij doodde iedereen aan de tafel naast ons. Dan kwam hij naar onze groep. Hij schoot mijn vriend in het hoofd. Die viel op de grond. Hij schoot op mijn andere tafelgenoten, ik kon wegspringen en mij achter een muurtje verstoppen”, zegt hij. “Ik ging op een ander slachtoffer liggen. Ik voelde dat nog iemand anders op mij kwam liggen, en nog iemand. We vormden als het ware een ‘bal’. Toen vluchtte de dader.”

LEES OOK. “De jongen onder mij had een gat in zijn keel, hij zei tegen mij dat hij niet meer kon ademen”

“De jongen onder mij had een gat in zijn keel, hij zei tegen mij dat hij niet meer kon ademen”, vertelt Muhammed.

Foto: AFP

“Overal lag bloed”

Ook Kemal Koçak, de eigenaar van een kruidenierszaak naast de ‘Arena Bar & Café’, getuigt over het bloedbad. “Mijn werknemer was nog aanwezig, maar die stond toevallig nog een sigaret te roken in een achterkamer. Hij mag van veel geluk spreken”, zegt Koçak. “Een Afghaan, een Bosniër, een Poolse serveerster die hier geregeld kwam, twee Turken en een Roma… allemaal doodgeschoten. Ik kende ze allemaal. Daarna is de schutter langs een zijdeur naar het café ernaast gegaan, ook daar schoot hij drie mensen neer. Overal lag bloed. Hier stoppen woorden en start het geweld.”

Koçak reageert zwaar aangedaan in de Turkse media. “Hij heeft onze broers en zussen neergeschoten. We wonen hier 45 jaar. We zijn hier geboren, we zijn hier opgegroeid. We hebben met niemand problemen. Het was heel duidelijk dat er nog racistische aanvallen zouden komen. Overal gebeuren racistische aanvallen. Als we niet vertrekken, schieten ze ons neer, dat is de boodschap. Maar er worden geen maatregelen genomen.”

Van de dodelijke slachtoffers is momenteel nog weinig geweten. Het zou onder andere gaan om Ferhat U (22), Gökhan G. (22) en Hamza (20).

LEES OOK. Moordpartij in Hanau “met racistisch motief” is nieuw geval van extremisme: hoe groot is het extreem-rechtse gevaar in Duitsland?