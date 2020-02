Man neergestoken in moskee in Londen, dader overmeesterd

Donderdagnamiddag is een man in een moskee in hartje Londen neergestoken tijdens de oproep tot het gebed. Dat melden verschillende Britse media. De dader werd gearresteerd.

Het incident vond donderdag omstreeks 15 uur lokale tijd plaats in London Central Mosque, een moskee in de buurt van Regent’s Park. Een man zou de moskee zijn binnengelopen tijdens de oproep tot gebed en heeft een 70-jarige moslim neergestoken in de nek. Over de huidige toestand van het slachtoffer is weinig bekend, hij is met meerdere woningen overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is buiten levensgevaar.

De dader, een man met rode trui, kon overmeesterd worden door agenten. Op beelden is te zien dat hij geen schoenen draagt en dat zijn voeten proper zijn, wat erop kan wijzen dat hij zich heeft voorgedaan als iemand die de moskee binnenging voor het gebed. Getuigen zeggen dat de verdachte “met een Londens accent” praatte. Het motief is nog onduidelijk, aldus Scotland Yard desgevraagd.

De moskee met opvallende gouden koepel is al zo’n vier decennia een drukbezochte moskee in de stad, tevens een van de grootste in het Verenigd Koninkrijk. Het slachtoffer zou als muezzin, diegene die oproept tot het gebed, tot de leiding van de moskee behoren. De moskee kan tot vijfduizend gelovigen ontvangen, op het moment van het incident zouden er zowat 300 mensen aanwezig zijn geweest. Op Twitter regent het intussen verontwaardigde reacties: “Zijn we als moslim niet eens veilig in onze heilige plaats? Dit is verschrikkelijk.”