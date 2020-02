Achterban ABVV keurt ontwerpakkoord dienstenchequesector nipt goed, nu nog wachten op andere vakbonden

De socialistische vakbond ABVV heeft nipt groen licht gekregen van haar achterban voor het ontwerpakkoord in de dienstenchequesector. Dat bevestigt vakbondssecretaris Issam Benali, na de stemming donderdag. ACV en ACLVB zitten nog in de laatste fase van hun consultatie. Om het akkoord te kunnen finaliseren, is de goedkeuring van elke sociale partner nodig. Op 2 maart zitten de verschillende partijen opnieuw samen.