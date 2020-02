Slachtoffer zuuraanval Delhaize: “Ik ben toe aan psychologische hulp, maar ik kan dat niet betalen”

Antwerpen / Olen -

Vandaag is het precies vijf jaar geleden dat Marina Tijssen (57) uit Olen in een vestiging van Delhaize in Antwerpen werd aangevallen met zuur. Haar gezicht en hals raakten zwaar verminkt, waar ze vandaag na tientallen operaties nog elke dag de pijnlijke gevolgen van draagt. De dader zit dan wel vast, maar voor Marina is gerechtigheid nog niet geschied. “Er is mij een ruime schadevergoeding toegekend, maar daar heb ik nog niks van gezien. Ik draai voor heel veel medische kosten zelf op.”