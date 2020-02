Generatieclash op vastgoedmarkt: door kapitaalkrachtigere 40-plussers wordt het moeilijker voor millennials een huis te kopen

Hoewel de hypothecaire rente de voorbije jaren spectaculair daalde, is het er voor jongeren zeker niet gemakkelijker op geworden om een woning te kopen. Dat blijkt uit een onderzoek van Immotheker Finotheker. “De kapitaalkrachtigere generatie van 40-plussers duwt de prijzen omhoog, waardoor de millennials hun eerste aankoop langer moeten uitstellen. Zonder hulp van ouders zal het sommigen zelfs niet meer lukken om te kopen”, vrezen experts.

Woning is gemiddeld 33 procent duurder geworden

Koppels waren gemiddeld 36 jaar toen ze vorig jaar hun eerste woning kochten, terwijl dat in 2007 nog gemiddeld 31 jaar was. Voor alleenstaanden is dat nu ...