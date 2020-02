Nederlander Siem de Jong stapt over van Ajax naar Cincinnati

Siem de Jong verlaat Ajax en stapt per direct over naar FC Cincinnati, dat uitkomt in de Amerikaanse profcompetitie MLS. De club heeft de komst van de middenvelder donderdag bevestigd. De 31-jarige Nederlander kwam bij Ajax dit seizoen niet veel aan spelen toe.

“Cincinnati heeft mij duidelijk gemaakt wat het de komende jaren van plan is en dat sprak me aan”, lichtte De Jong zijn overstap toe. “De club wil groeien en ik wil daar graag aan bijdragen. Ik hoop dat we er met z’n allen iets moois van kunnen maken.”

De Jong speelde een eerste maal tussen 2007 en 2014 bij Ajax. Daarna vertrok hij naar Newcastle United in de Premier League. In het seizoen 2016-2017 speelde hij bij PSV, om vervolgens terug te keren naar Ajax. Het vorige seizoen werd De Jong uitgeleend aan Sydney FC. De Nederlander komt wel bij een club waar het onrustig is. Enkele dagen geleden stapte trainer Ron Jans (ex-Standard) op nadat hij was beschuldigd van racisme.