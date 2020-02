“Lach niet met Holocaust”: Bart Somers (Open VLD) vraagt burgemeester Aalst om carnavalisten te overtuigen

Aalst - Minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) heeft de burgemeester van Aalst Christoph D’Haese (N-VA) gevraagd de carnavalisten duidelijk te maken dat er wel degelijk “dingen zijn waarmee men niet lacht”. Dat zegt VRT NWS. Die oproep komt er nadat eerder vandaag de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken ons land opriep om carnaval Aalst te verbieden.

Somers wil geen verbod op Aalst carnaval noch op karikaturen, maar vraagt wel een “grotere gevoeligheid” van burgemeester D’Haese. “Het is niet omdat er iets mag, dat je het moét doen. Ik vind dat het lokale bestuur - en in het bijzonder de burgemeester - meer inspanningen moet doen om in dialoog te gaan met de carnavalisten en hen trachten te overtuigen dat je dit moreel en ethisch niet doet”, zegt Somers aan VRT NWS.

Christoph D’Haese: “Carnaval is van ons”

Burgemeester D’Haese reageert op zijn beurt via sociale media op de polemiek. De NV-A’er vindt dat de inwoners van Aalst nog steeds het recht hebben om de Joodse karikaturen te gebruiken tijdens de carnavalsstoet als zij dat wensen. “Zeer betreurenswaardig en compleet disproportioneel is de oproep van een Israëlische minister om carnaval in Aalst gewoon te verbieden. Wij willen niet polariseren maar laat toch duidelijk zijn dat het niet aan een buitenlandse minister toekomt om te bepalen wat in Aalst al dan niet mag”, schrijft D’Haese op Facebook.

Volgens D’Haese is de carnavalstoet geen “antisemitische parade” en “wordt er al 91 edities lang gelachen met alle soorten overtuigingen en bevolkingsgroepen”. Ook hekelt hij de verwijten die nu gelanceerd worden. “Er is een gigantisch groot verschil tussen wat de man in de straat hiervan denkt en de oproepen en verwijten die sommigen nu lanceren. In Aalst is er geen plaats voor haat, racisme en antisemitisme. Des te meer voor humor, spot en satire.”

D’Haese liet intussen ook een proces-verbaal opstellen omdat hij zich bedreigd voelt door een man die vorig jaar de openingsstoet in probeerde te rijden. “Prioriteit nummer 1: een veilige carnavaldriedaagse”, aldus de burgmeester. “Laat mij nu gewoon mijn werk doen. Carnaval is van ons en dat mag niets of niemand in gedrang of in gevaar brengen!”

Michael Freilich (N-VA): “Inzetten op Holocaust-educatie” Foto: Jimmy Kets

Intussen komen er reacties uit verschillende hoeken.

Michael Freilich (N-VA): “Inzetten op Holocaust-educatie”

“Ik zeg altijd dat België zich niet moet mengen met wat Israël doet. Vandaag zeg ik hetzelfde, namelijk dat Israël niet moet zeggen met wat België zou moeten doen”, reageert Kamerlid Michael Freilich, zelf van joodse komaf.

Freilich hoopt dat het gezond verstand zal zegevieren. “Nodeloos een gemeenschap kwetsen, is geen humor en draagt niet bij aan verbroedering, wat het carnaval van Aalst nochtans probeert te bereiken. Anderzijds is censuur evenmin iets waar wij in België voor pleiten”, aldus de N-VA’er. “Voor mij moet men vooral inzetten op een goede Holocaust-educatie waarmee dergelijke incidenten in de toekomst hopelijk vermeden zullen worden”.

Zuhal Demir (N-VA): “Karikaturen die in het verleden doelbewust zijn misbruikt”

“Carnaval, en zeker het carnaval in Aalst, is traditioneel een feest waar met alles en iedereen gelachen wordt. Ik wil hier dan ook niet meer achter zoeken dan dat”, zegt Vlaams minister Zuhal Demir. Anderzijds begrijpt de Vlaams minister voor Justitie en Handhaving “ook dat bepaalde beelden, los van de intentie waarmee men die rond draagt, ook op een bepaalde manier ontvangen worden”.

Dat laatste is volgens haar zeker het geval wanneer het gaat om de Joodse poppen in de carnaval van Aalst, die Demir omschrijft “als karikaturen die in het verleden doelbewust zijn gebruikt en misbruikt, en die mee hebben geleid tot één van de ergste misdaden tegen de mensheid in de geschiedenis”. “Dat moeten we ook durven erkennen”, aldus de minister.

Jean-Jacques De Gucht (Open VLD): “Staan open voor dialoog” Foto: BELGA

Jean-Jacques De Gucht (Open VLD): “Open voor dialoog”

“Aalst Carnaval is net een feest dat mensen verbindt. Dat een buitenstaander die er niets van kent er zo op reageert, is speciaal”, zegt de Aalsterse Schepen van Cultuur De Gucht. “Iedereen is vrij om naar de stoet te komen en te kijken. Aalst is geen antisemitische of racistische stad, dus het is jammer dat we zo worden afgeschilderd. Maar we staan altijd open voor dialoog.”

Minister-president Jan Jambon: “Beter geen Joods karikaturen gebruikt”

Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) willen niet reageren op de oproep van Katz. Vorige maand zei Jambon tijdens een bezoek aan het voormalige vernietigingskamp in Auschwitz wel dat de carnavalisten in Aalst beter geen Joodse karikaturen hadden gebruikt, gelet op wat de Joodse bevolking heeft meegemaakt. De minister-president blijft achter die uitspraken staan, zegt zijn woordvoerder donderdag.