Kaarsen, foto’s en tranen: duizenden mensen houden wake in Hanau

Het Grote Marktplein van Hanau stond donderdagavond afgeladen vol mensen die samen rouwden om de terreurdaad in hun stad.

Gisteravond schoot een man met extreemrechtse sympathieën en racistische overtuigingen negen mensen dood in twee shishabars voor hij zijn 72-jarige moeder en zichzelf in zijn woning in Hanau van het leven beroofde. Nog zes anderen raakten gewond. De meeste van zijn slachtoffers hadden een migratieachtergrond.

Duitsers uit alle sociale lagen van de bevolking en met eender welke etnische achtergrond kwamen vanavond op de centrale plaats van Hanau samen om te rouwen. De wake bood de inwoners van Hanau de kans om samen stil te staan bij wat er gebeurd is. Ook in andere Duitse steden worden de aanvallen van afgelopen nacht herdacht en aan de Brandenburger Tor in hoofdstad Berlijn is eveneens een herdenkingsmoment.

De menigte in Hanau werd toegesproken door de minister-president van de deelstaat Hessen en door de Duitse president Steinmeier. De president onderstreepte de samenhorigheid die Duitsers verbindt. En dat er geen plaats is voor haat. Hij kreeg veel applaus.

President Steinmeier Foto: reuters

Foto: reuters