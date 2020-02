Doelman Thomas Didillon, uitgespuwd bij Anderlecht, leeft op bij Genk: “Zie ik eruit alsof ik gekraakt ben?”

Hij kon niet sjotten en verziekte de sfeer in de kleedkamer. Dat beeld bleef over van Thomas Didillon (24) bij Anderlecht na een nochtans sterk debuutseizoen. Kompany zag het niet in de doelman en schoof hem aan de kant. Alleen presteert Didillon sinds zijn verhuur aan Genk weer op niveau en speelt hij straks misschien Play-off 1 ten koste van... paars-wit. “Er werden verhalen verteld om mij drie meter onder de grond te steken.”

Jürgen Geril