Hiv- en ebolamedicijnen getest als behandelingen voor corona

Twee medicijnen die zijn ontwikkeld om het hiv-virus te onderdrukken, worden in China getest om te kijken of ze ook werken tegen het nieuwe coronavirus Covid-19. Ook een geneesmiddel dat aanvankelijk ontwikkeld werd om ebola te behandelen, wordt onder de loep genomen. Dat heeft de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, donderdag gezegd.