Filip zal 60ste verjaardag niet vieren met familie en vrienden

Filip ging in 2017 op staatsbezoek bij Margrethe in Kopenhagen. Foto: Belga

Koning Filip zal op 15 april zijn 60ste verjaardag niet vieren met familie en vrienden. Hij gaat namelijk een andere jarige feliciteren, vernam onze redactie uit betrouwbare bron. De Deense koningin Margrethe, die 80 wordt, organiseert een galadiner voor buitenlandse royals en andere hoge gasten. Filip en Mathilde hebben hun komst naar Kopenhagen toegezegd.

De dag nadien, de eigenlijke verjaardag van Margrethe, gaan de festiviteiten voort met een tweede diner. Maar anders dan hun Nederlandse collega’s Willem-Alexander en Máxima, die beide avonden aan tafel aanschuiven, zijn de Belgische royals dan al terug in Brussel. Met een dag vertraging wil Filip alsnog zijn eigen verjaardag in intieme kring vieren, met zijn vrouw Mathilde en hun vier kinderen. Met de paasvakantie is iedereen thuis in Laken, ook prinses Elisabeth (18), die in Wales studeert.

