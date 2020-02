Club Brugge is nog niet uitgeschakeld. Niet dat de 1-1 veel perspectief biedt voor een kwalificatie volgende week op Old Trafford. Een mirakel zal nodig zijn. Maar je weet nooit. Het is nog maar drie jaar geleden dat Anderlecht in de kwartfinale van de Europa League verlengingen afdwong op het veld van Manchester United.