Brusselse vrouw vond de liefde in Kenia maar verdween plots, nu is er een doorbraak in het onderzoek

De 64-jarige Mireille Dysseleer is mogelijk vermoord in Kenia. Dat blijkt uit een doorbraak in het onderzoek naar de verdwijning van de vrouw door de lokale politie. De Brusselse woonde al jaren in het Afrikaanse land nadat ze er verliefd werd op een danser, maar iets meer dan een jaar geleden bleek ze spoorloos.

Begin jaren negentig trok de toen 35-jarige Dysseleer naar Kenia op vakantie. Ze werd er verliefd op Manuel Lesoipa, een danser bij een aanverwante stam van de Masai. Dysseleer besloot uiteindelijk haar hart te volgen en verhuisde naar het land. De twee bleven bijna tien jaar samen, maar uiteindelijk liep de relatie spaak omdat Lesoipa ook nog met twee andere vrouwen trouwde. Het kwam tot een vechtscheiding en een jarenlange rechtszaak. Intussen is de danser overleden.

Sinds iets meer dan een jaar is er echter geen spoor meer van de Brusselse. Ze lijkt van de aardbodem verdwenen. De politie heeft altijd vermoed dat de familie van haar overleden ex-partner er voor iets tussen zat, omdat Dysseleer heel wat eigendommen - onder meer een winkelcentrum - in haar bezit heeft. Eigendommen, en dus geld, waar de nabestaanden aanspraak op willen maken. Alleen werden er nooit harde bewijzen gevonden.

Vorige week is er dan toch een doorbraak gekomen in het onderzoek nadat de politie ontdekte dat haar huis in Maralal plots verkocht is. Daarbij werd een vervalst overlijdensattest gebruikt. De politie kon op 1 februari ook overgaan tot de arrestatie van ene Lucy Waithera Njuguna. De Keniaanse bleek in het bezit van Dysseleers bankkaarten én paspoort.

Volgens Njuguna zou de Belgische vrouw ziek geweest zijn en bracht ze haar nog een bezoekje in december 2018 in een ziekenhuis in India, wat de stempel in het paspoort van de vrouw zou moeten verklaren. Maar de rechercheurs betwisten die theorie: geen van de vrouwen zou naar India afgereisd zijn. “Ons onderzoek heeft aangetoond dat de verdachte rechtstreeks verband houdt met de verdwijning van de vermiste persoon waarvan wordt aangenomen dat ze dood is”, klinkt het. Omdat de zaak complex is, wordt de vrouw langer aangehouden. “Als we ze vrijlaten kan de voortgang van het onderzoek verstoord worden.” De zaak zal binnen een week, op 27 februari, voorkomen.