Dit zijn de slachtoffers van de schietpartijen in Duitsland: ook zwangere moeder van twee ontsnapte niet

Bij de schietpartijen in twee shishabars in het Duitse Hanau kwamen in totaal negen mensen om het leven. De slachtoffers waren volgens de Duitse pers tussen de 20 en de 44 jaar. Van zes mensen raakte de identiteit al bekend.

Mercedes K.

Een 35-jarige romavrouw met Poolse roots. Ze zou zwanger geweest zijn toen ze werd doodgeschoten. Ze werkte geregeld in de Arena Bar, maar was woensdag gewoon aanwezig als klant. Mercedes K. laat nog twee kinderen na. “Ze was heel knap, maar ook heel open. Je voelde je meteen op je gemak bij haar”, getuigde haar vriendin Jade.

Gökhan Gültekin

Een 22-jarige Turkse Koerd die werkte als ober in de Arena Bar. “De dader schoot eerst op een groepje uit Turkije afkomstige gasten en richtte zijn vizier vervolgens Gökhan”, getuigde eigenaar Kemal Kocak. Volgens zijn vader zou Gökhan op het punt gestaan hebben om zich te verloven, zo meldden Turkse media.

Ferhat Ünvar

De 23-jarige Turkse Koerd uit Neu-Isenburg werkte in de Arena Bar. Hij was de zoon van een reporter van de Koerdische krant Yeni Özgür Politika, zo maakte de krant zelf bekend. Hij zou net een opleiding sanitaire verwarming hebben afgewerkt. “Ferhat werd getroffen door twee schoten”, verklaarde zijn neef. “Hij was een geweldige, lieve kerel die niemand kwaad zou doen.” Hij werd gisteren al begraven.

Sedat C.

De eigenaar van shishabar Midnight. Woonde in Dietzenbach, in de Duitse deelstaat Hessen. “Sedat was een geliefde broer. Hij deed geen vlieg kwaad. Hij lachte altijd”, getuigde zijn vriend Navid S. “Hoe kan iemands religie, afkomst of huidskleur je aansporen om zo’n gruweldaad te plegen? Toen ik van de schietpartij hoorde, wist ik helaas meteen dat Sedat onder de slachtoffers zou zijn. Op dat uur was hij altijd in zijn zaak.”

Hamza Kurtovic

Een prille twintiger die geboren werd in Duitsland, maar afkomstig was uit Prijedor, in het noordwesten van Bosnië en Herzegovina. Was aanwezig in de Arena Bar. Zijn ouders zouden vijftig jaar geleden, net als veel landgenoten, geëmigreerd zijn naar Hanau. Zou in dezelfde buurt van Hanau gewoond hebben als schutter Tobias Rathjen. Zijn dood werd bevestigd door het consulaat van Bosnië en Herzegovina.

Kolayan Velkov

Een 32-jarige Bulgaar. Zijn dood werd bevestigd door het Bulgaarse ministerie van Buitenlandse Zaken. Vicepremier Ekaterina Zaharieva betuigde haar medeleven.