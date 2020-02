Werknemers zijn 13 dagen per jaar ziek, maar vier op de tien werken het hele jaar

De Belg is gemiddeld anderhalve dag langer ziek dan vijf jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau SD Worx. In 2019 waren we gemiddeld 13 dagen ziek, vijf jaar geleden was dat nog 11,2 dagen. Een stijging, die vooral te wijten is aan het langdurig ziekteverzuim. Ook opvallend: bijna vier op de tien werknemers zijn het voorbije jaar níét afwezig geweest door ziekte. “Maar dat is niet per se een goede zaak”, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven).

Het afgelopen jaar is het langdurig ziekteverzuim – waarbij een werknemer minstens een maand tot maximaal een jaar ziek is – opnieuw gestegen. In vergelijking met 2014 zelfs met 18 procent. Dat berekende SD Worx op basis van cijfers van 700.000 werknemers en 20.500 bedrijven uit de privésector. “Dat heeft onder meer te maken met de verouderde werknemerspopulatie”, zegt professor Lode Godderis. “We leven alsmaar langer en we blijven aan het werk, maar dat zorgt ervoor dat we meer vatbaar zijn voor chronische aandoeningen en dat los je niet op één dag op.”

Maar ook de leeftijdscategorieën 25 tot 34, en 35 tot 44 jaar kennen een stijging. Persoonlijke ambities, de combinatie werk en gezin en stress worden daar als hoofdredenen naar voren geschoven.

Psychische problemen

Wat ook meespeelt, is de vervrouwelijking van de arbeidsmarkt. “Ik zeg het niet graag, maar vrouwen, die doorgaans actiever zijn in het onderwijs en de zorgsector dan mannen, worden in die sectoren mentaal zwaar belast”, zegt Godderis. “Psychische problemen, burn-outs en bore-outs doen het langdurig ziekteverzuim ook stijgen.”

De piek van de zieke Belgen ligt in februari en oktober, niet toevallig de maanden waarin de griep en andere virussen actief zijn. “In oktober wordt het ook kouder en donkerder”, zegt Godderis. “De zomer is dan echt voorbij en niet iedereen voelt zich dan lekker in zijn vel. Het is een periode waarin er doorgaans meer psychische problemen voorkomen.”

Het korte ziekteverzuim – minder dan een maand afwezig – is ten opzichte van een jaar eerder dan weer amper gewijzigd. Opvallend is wel dat het aantal werknemers, dat een heel jaar lang niet afwezig was door ziekte, lichtjes is gestegen: van 36 naar 37 procent. “Maar dat is niet per se een goede evolutie”, zegt Godderis. “Sommige werknemers gaan werken terwijl ze ziek zijn, ze willen koste wat het kost aanwezig zijn. Maar dat is eigenlijk ook een vorm van ziekteverzuim, want ze zijn minder of niet meer productief. Vaak is het ook een voorbode van een langere afwezigheid door ziekte.”