Eder Balanta onzeker voor Charleroi

Eder Balanta bewaarde slechte herinneringen aan de wedstrijd tegen United. De Colombiaanse middenvelder liep eerst tegen een lichte gele kaart aan waardoor hij geschorst is voor de terugwedstrijd op Old Trafford. Nadien kreeg hij een tik tegen het oog. Dat zwol op tijdens de rust en bij het begin van de tweede helft moest hij vervangen worden door Ruud Vormer. Hij zag er niks meer door. Onderzoek moet uitwijzen of er ook een breukje is. Hij is alleszins onzeker voor de wedstrijd tegen Charleroi.