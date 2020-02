Experts na moordraid in Duitsland: “Al die extreemrechtse aanslagen starten in een online wereld. Dit is nog maar het begin”

Een einzelgänge r, uiterst racistisch, met een absurde verbeelding en lid van een schietvereniging. Een desastreuze cocktail die schutter Tobias Rathjen (43) ertoe aanzette om in het Duitse Hanau aanslagen te plegen op twee waterpijpbars. Daarbij vielen negen doden, nadien schoot hij ook zichzelf én zijn moeder (72) thuis dood. Hij liet een radicaal manifest achter met verwarde gedachten en duistere complottheorieën. “Al die extreemrechtse aanslagen starten in een online wereld met gelijkgezinden. We zijn nog maar aan het begin”, waarschuwen experts.

“Een rustige kerel. Niets vreemd op aan te merken”, klinkt het in de schietclub waar Tobias Rathjen (43) lid van was. De man had zijn eigen wapens, dat was geweten. Want hij was in het bezit van een vergunning ...