Kortstondige windhoos van amper vijf seconden veroorzaakt schade aan zevental woningen in Veldwezelt

Lanaken - Een kortstondige windhoos heeft donderdagavond materiële schade veroorzaakt aan de daken van een zevental woningen in het gehucht Briegden bij Veldwezelt (Lanaken). Het ging om een viertal huizen op de Kiezelweg en een drietal woningen op de Briegdenstraat. Dat bevestigde burgemeester Marino Keulen (Open VLD) van Lanaken donderdagavond.

Rond 20.30 uur was er een kleine windhoos boven het gehucht Briegden. “Het is voor de bewoners een schrikmoment geweest. Het duurde slechts een vijftal seconden. De bewoners hoorden dakpannen op de stoep of de straat neervallen. De hevige wind was goed en wel voorbij voordat de mensen beseften wat er aan de hand was. Er is gelukkig alleen materiële schade. Bij sommige huizen was er over een grotere dakoppervlakte schade. De brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg is bezig om de brokstukken op te ruimen en de daken terug dicht te leggen. De lokale politie Lanaken-Maasmechelen leidt plaatselijk het verkeer om,” aldus Marino Keulen, die ter plaatse was gegaan om poolshoogte nemen.