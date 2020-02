CD&V nog niet klaar om paars-geel te verlaten: “Dit gaat niet over N-VA, dit gaat over Crevits versus Geens”

Nu de koning twee afkoelers heeft aangesteld om rust en rationaliteit in de formatie te brengen, zijn alle ogen opnieuw op CD&V gericht. Blijft de partij haar lot koppig aan N-VA verbinden, of zet ze stilaan de bocht in richting een coalitie met paars-groen? “Voor Hilde Crevits is de stabiliteit van de Vlaamse regering prioritair, en daarom blijft ook de partij aan N-VA plakken.”