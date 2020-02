Er zat meer in. Dat gevoel overheerst na de 1-0-nederlaag van Gent tegen AS Roma. De Buffalo’s kwamen vroeg op achterstand, maar voetbalden zich nadien in de match. Achteraan stond Ngadeu als een huis, op het middenveld dartelde Vadis tussen de Romeinen en vooraan liet David flitsen van zijn klasse zien.