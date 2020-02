Burgemeester D’Haese reageert op commotie rond carnaval: “Niet aan buitenlandse minister om te bepalen wat Aalst mag”

Aalst -

Nog twee dagen en dan barst het jaarlijkse carnavalsfeest in Aalst weer los. Nog meer dan anders, kijkt de hele wereld mee hoe de Oost-Vlaamse gemeente zal omgaan met de verwijten van antisemitisme, nadat in stoet van vorig jaar de draak werd gestoken met joden. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Israel Katz vraagt op de valreep aan de Belgische overheid om Aalst carnaval te veroordelen en zelfs te verbieden. Ook Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) mengt zich in de discussie: “Burgemeester moet carnavalisten overtuigen dat ze dit niet mogen doen.”