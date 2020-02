Een brok nostalgie verlaat Gent. Pierre Simoens brengt zijn grote collectie historische en unieke fietsen naar het Mahy-automuseum in Leuze, Henegouwen. Opvallend: ‘wielerstad’ Gent had geen plaats voor zijn fietsen.

Vijf jaar geleden verkocht Pierre Simoens zijn aandelen in Plum, de bekende fietsenzaak in de Nederkouter. Hij had er een leven lang gewerkt: sinds 1969 als loontrekkende, vanaf 1989 als (mede)zaakvoerder ...