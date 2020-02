CLUBNIEUWS. Ook Engeland lonkt naar Jonathan David, Uronen staat wekenlang aan de kant

De blessurelast bij Genk blijft aandikken. Nu is ook linksachter Uronen een tijdje buiten strijd. Bij Antwerp is er leuker nieuws, daar bereiden ze zich voor op de verkoop van de ticketten voor de bekerfinale.

GENT. Premier League lonkt naar David

Het lijstje geïnteresseerden in Jonathan David (20) dikt aan. Nadat het Franse Lyon, het Nederlandse Ajax en het Portugese Porto afgelopen winter al stevige interesse toonden in de Gentse aanvaller, heeft nu ook Engeland David ontdekt. Volgens The Guardian hebben onder meer Arsenal en Everton de Canadees op hun lijstje staan, al is er van concrete onderhandelingen nog geen sprake. Naast Engeland zijn er ook in Duitsland aardig wat clubs die de situatie van David in de gaten houden. De Canadees heeft bij Gent nog een contract tot 2023. (gma)

GENK. Uronen aan de kant met hamstringblessure

Er lijkt geen einde te komen aan de Genkse blessuregolf. Het nieuwste slachtoffer is Jere Uronen. De Fin liep op training een hamstringblessure op. “We zullen hem enkele weken moeten missen”, zegt coach Wolf. Ook alternatief Neto Borges (stramme spieren) is onbeschikbaar. Ito is wel fit voor de match van vanavond tegen Kortrijk, Coucke, Paintsil en Kouassi maken­ hun rentree. Dewaest­ is geschorst. Daehli­ zal weer beschikbaar zijn voor de match van 1 maart tegen Club Brugge. (mg)

ANTWERP. Bekerfinale enkel voor abonnees en leden supportersclubs

Antwerp is gestart met de verkoop van de 19.800 tickets voor de bekerfinale tegen Club Brugge. Eerst zijn de supportersclubs van Antwerp aan de beurt, vanaf begin maart de abonnees die geen lid zijn van een supportersclub. De resterende tickets worden weer verdeeld onder de supportersclubs. Wie geen abonnement heeft of lid is van een supportersclub, kan niet naar de finale­. Jezelf nog lid maken van een supportersclub, is zinloos. Aan de Bosuil komt wel een groot scherm. (pego)

ZULTE WAREGEM. Pletinckx verhoogt trainingsintensiteit

Ewoud Pletinckx revalideert nog steeds van een scheurtje aan de hamstrings. Doordat Gideon­ Mensah en Olivier­ Deschacht tegen een vijfde geel karton aankeken in de wedstrijd tegen Moeskroen, mist coach Francky Dury­ heel wat verdedigers. Pletinckx moet zich al niet meer beperken tot loopoefeningen, maar de verplaatsing naar KV Oostende komt te vroeg. Er wordt gehoopt om hem speelklaar te krijgen voor de derby op zaterdag 29 februari­ tegen KV Kortrijk. (jcs)

KORTRIJK. Iedereen fit, dus zeven afvallers

Bij Kortrijk baadt trainer Yves Vanderhaeghe in luxe. Iedereen is fit en dus moest hij zeven spelers ontgoochelen. Daaronder Hines-Ike en Rougeaux, die nog terugkeren uit blessure. Ezekiel en Ajagun moeten zich stilaan zorgen maken over hun toekomst. Hornby, Kovacevic en Ocansey zijn er ook

niet bij. “Niet altijd makkelijk om die jongens te ontgoochelen, maar als prof moet je dan op training bewijzen dat je erbij hoort. Ik heb het nog nooit meegemaakt dat zeven spelers naast de selectie vielen”, aldus Yves Vander­haeghe. (gco)

CERCLE BRUGGE. Foster niet beschikbaar

Voor de partij tegen Moeskroen is Lyle Foster niet beschikbaar. Hij sloeg zijn enkel om. Cercle-trainer Storck wil ook afwachten met Hazard, die herstelt van een griepje. Ook Hassen had last van griep. Gory is verlost van zijn nekpijn. Dabila keert terug uit schorsing en komt weer in de ploeg. Vandaag wordt nog in Brugge getraind in de vroege namiddag. Nadien trekt groen-zwart op afzondering naar Deerlijk. (kv)

KV MECHELEN. Kaya niet tegen Waasland-Beveren

KV Mechelen moet tegen Waasland-Beveren voor de tweede match op rij Onur Kaya (foto) missen. De aanvoerder heeft last van een inklemming en een ontsteking aan zijn enkelgewricht en werd gisteren behandeld bij een specialist. De wedstrijd tegen Waasland-Beveren komt nog te vroeg. In de loop van volgende week moet

Kaya in principe opnieuw kunnen aansluiten bij de groep.(thst, dige)