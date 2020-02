REACTIES. Jess Thorup: “Welk gevoel er overheerst? Trots”

Woensdag zei Jess Thorup nog dat zijn ploeg een uitdoelpunt nodig had om de kansen op kwalificatie gaaf te houden. “Klopt, maar als ik zie hoe wij nu gespeeld hebben, is alles nog mogelijk”, klonk het meteen na de 1-0-nederlaag bij AS Roma.

Thorup benadrukte trots te zijn op zijn team. “Wat mijn spelers getoond hebben op het veld, was knap. Ze hebben bewezen dat ze hun voet naast die van dit soort teams kunnen zetten. Voor rust konden we een paar keer goed tegenprikken en na de pauze waren we zelfs nog beter. Fysiek waren we echt heel sterk. Ik miste alleen die uitgoal. Hoe dat kwam? We misten wat kwaliteit voor doel, bij die laatste. Maar goed, het is fierheid die overheerst.”

Complimentje voor de fans

Fierheid en hoop. Hoewel een 1-0 op papier een kleine achterstand is, impliceert het wel dat als Roma in Gent scoort, de Buffalo’s er meteen drie tegen de netten moeten prikken. “Dat we in deze match zonder angst en met veel vertrouwen hebben gespeeld, stemt me hoopvol voor de kwalificatie”, meldde Thorup. “Iets wat nog versterkt wordt door onze fans. Hun steun hier was fantastisch en dat zal in de Ghelamco Arena niet anders zijn. Wetende dat we een sterke thuisreputatie hebben, kan alles nog.” Afspraak volgende week.

Ngadeu: “Nog niet verslagen”

De Buffalo’s leken in het Stadio Olimpico een ideale uitgangspositie af te dwingen voor de return in Gent, maar verzuimden hun talrijke kansen af te werken. Die wetenschap zorgde voor een wrang gevoel bij verdediger Michael Ngadeu. “De teleurstelling overheerst. Dat doelpuntje hadden we ook echt wel verdiend. Maar het resultaat biedt zeker nog kansen. We voelen ons nog niet verslagen, want we hebben hier onze voet echt naast die van Roma gezet.”