24 uur aan één stuk tekenen. Wat doet dat met een mens? "Je gaat op een heel andere manier te werk”

Antwerpen -

In de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten ging donderdagochtend de vierde editie van de Tekenmarathon/off van start. 24 uur lang gingen meer dan 700 studenten non-stop met potlood, penseel, houtskool of computer aan de slag. Naast de nodige koffie werd er ook voorzien in heel wat tekenbare onderwerpen.